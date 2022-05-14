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В МО РФ назвали количество уничтоженной техники ВСУ с начала спецоперации

20:33 14.05.2022
Согласно заявлению Минобороны, в частности, уничтожено 2913 единиц специальной военной автомобильной техники.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: РИА Новости
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Министерство обороны Российской Федерации назвало количество уничтоженной военной техники Вооруженных сил Украины. Данные цифры озвучил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 165 самолетов, 125 вертолетов, 864 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3067 танков и других боевых бронированных машин, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2913 единиц специальной военной автомобильной техники», - заявил официальный представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило об уничтожении высокоточными ракетами ВС РФ пяти пунктов управления ВСУ и двух складов боеприпасов. В результате удара были уничтожены около ста украинских националистов и 23 единицы военной техники.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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