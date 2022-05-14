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«Разбитые трансформаторы»: как в Мариуполе восстанавливают электроэнергию

Елизавета Потейчук
18:26 14.05.2022
Энергетики, в частности, подают напряжение в канализационно-насосные станции для подачи воды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На Мариупольском энергоузле проводятся восстановительные работы после боев, которые шли в городе во время спецоперации по защите Донбасса. Старший диспетчер Мариупольского РЭС ГУП ДНР «РЭК» Ирина Никольченко рассказала, какие аварийно-восстановительные работы проходят в городе.

«Мы начали с того, что город остался полностью обесточенным. Сейчас энергетики направили свои усилия на подачу напряжения, в первую очередь, на объекты повышенного внимания. Это больницы, это объекты выдачи помощи мариупольцам», - говорит она.

По ее словам, энергетики также подают напряжение канализационно-насосные станции для подачи воды. Вместе с тем Никольченко отметила, что в настоящее время многие бригады направлены на восстановление кабельных линий.

«Думаем о том, как запитать население. Но с населением немножко сложно. Линии очень у нас побиты, очень много опор у нас лежит и очень много разбитых трансформаторов», - добавила старший диспетчер.

Ранее заведующий хирургическим отделением больницы скорой медицинской помощи в Мариуполе Михаил Сорокин рассказал, как проходила работа медиков во время боевых действий. По его словам, впервые за два с половиной месяца в медучреждение начала поступать горячая вода.

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