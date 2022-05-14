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В Москве прошли соревнования по мини-футболу в память о генерал-лейтенанте Шидловском

19:14 14.05.2022
Соревнования были приурочены ко дню рождения Леонида Шидловского - 12 мая.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В 2020 году 25 декабря ушел из жизни генерал-лейтенант Леонид Шидловский. Он скончался после непродолжительной болезни на 70-м году жизни. Шидловский посвятил военной службе более 40 лет, пройдя путь от рядового срочной службы до генерал-лейтенанта - начальника Управления ФСБ России по внутренним войскам МВД России.

Под руководством Леонида Шидловского были проведены операции по разоблачению и пресечению разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и организаций, коррупционных проявлений и злоупотреблений должностными полномочиями в Вооруженных Силах и внутренних войсках МВД России. Его заслуги отмечены государственными и ведомственными наградами. Шидловский награжден орденами Красной Звезды, «За военные заслуги», Почета, он удостоен высшего знака ведомственного отличия «Почетный сотрудник контрразведки».

Для увековечивания памяти генерал-лейтенанта было организовано проведение ежегодного Турнира по мини-футболу среди органов безопасности. Соревнования приурочены ко дню рождения Шидловского - 12 мая, и теперь турнир будет проводится ежегодно, во второй декаде мая. Известно, что соревнования проходили на базе стадиона «Энергия» СТЦ МЭИ.

Право ввода мяча в игру было предоставлено внуку Леонида Шидловского - Илье. Руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев поприветствовал участников турнира, а также вручил им медали и кубки. Он же принял решение о ежегодном проведении соревнований. В этом году победителем турнира по мини-футболу стала сборная команда Управления ФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации.

Ранее военные РФ и САР посоревновались в спартакиаде на авиабазе Хмеймим. Команды военных России и Сирии померились силами на волейбольной и футбольной площадках. В волейболе наши одержали уверенную победу, и игра шла, можно сказать, в одну калитку.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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