В Москве простились с вдовой вратаря «Динамо» Льва Яшина

В память о Валентине Яшине матч «Локомотив» - «Динамо» начнется с минуты молчания.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Москве состоялась церемония прощания с Валентиной Яшиной - вдовой легендарного вратаря московского футбольного клуба «Динамо» Льва Яшина. Она будет похоронена на Ваганьковском кладбище.

В память о Валентине Тимофеевне матч 29-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Динамо», который состоится 14 мая на «РЖД-Арене» в Москве, начнется с минуты молчания.

Валентина Яшина скончалась на 92-м году жизни. Всю свою жизнь она была преданной болельщицей клуба, в котором играл ее супруг.