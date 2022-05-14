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#Материалы следствия: ракетный удар ВСУ по нефтебазе в Макеевке

10:09 14.05.2022
Телеканал «Звезда» продолжает собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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4 мая 2022-го ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Макеевке. Загорелись хранилища с 20 тысячами тонн топлива. Нефтебазу ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня «Смерч». Один человек погиб, 11 получили ранения.

«Уже не первый раз сюда прилетает. До этого были свисты слышны, а это вообще… Резко – "бух" и все», - рассказал местный житель

Нефтебаза в Макеевке - не военный объект. Националисты намеренно уничтожают инфраструктуру, жизненно важную для региона. 

Мы продолжим собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.

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