Телеканал «Звезда» продолжает собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

4 мая 2022-го ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Макеевке. Загорелись хранилища с 20 тысячами тонн топлива. Нефтебазу ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня «Смерч». Один человек погиб, 11 получили ранения.

«Уже не первый раз сюда прилетает. До этого были свисты слышны, а это вообще… Резко – "бух" и все», - рассказал местный житель

Нефтебаза в Макеевке - не военный объект. Националисты намеренно уничтожают инфраструктуру, жизненно важную для региона.

Мы продолжим собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.