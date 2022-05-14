МО РФ: высокоточными ракетами поражены пять пунктов управления ВСУ и два склада боеприпасов
ВКС России с помощью высокоточных ракет уничтожили за сутки пять пунктов управления вооруженных сил Украины и два склада боеприпасов. В ходе удара были уничтожены около ста украинских националистов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. В результате ударов уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники», - заявил Конашенков на брифинге.
Ранее Конашенков сообщил, что ракетные войска и артиллерия ВС Российской Федерации поразили пять артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины на огневых позициях. Также были поражены 17 пунктов управления и 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов