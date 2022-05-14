Армия Армия Армия

Гуманитарная и медицинская помощь: как РФ помогает жителям Харьковской области

Роман Закурдаев
Алиса Краузе
05:00 14.05.2022
Гумпомощь от РФ продолжает спасать жителей Харьковской области, многие из которых остались почти без запасов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Каравану многотонных фур явно тесно на узких улочках небольшого приграничного города в Харьковской области. Но долгожданный гуманитарный конвой из России здесь всегда к месту.

Быстро. Организованно. Желающих помочь с разгрузкой продовольствия всегда много.

«А чего бы не помочь. Если, вон, ребенок помогает. А чего я не помогу», - заметил местный житель Анатолий.

Коробки с консервами, подсолнечным маслом и различными крупами в кузове грузовика таят на глаза. Тут же по пакетам фасуют муку - на каждого примерно по три килограмма.

В городе организовано сразу несколько пунктов раздачи гуманитарной помощи. В отдельном месте продуктовые наборы получают пенсионеры. Они точно знают время и день, когда нужно сюда прийти, и по заранее составленным спискам выстаиваются в очередь.

В городе нет электричества. Перебои с водой. Магазины закрыты. У людей, конечно, остались какие-то запасы, но далеко не у всех и этого явно не хватает.

«Порошок, мыло. Людям нечем мыться, стираться. На базаре мы не купим, пенсию не платят», - объяснила местная жительница Татьяна.

Вместе с гуманитаркой в город наконец-то пришла и медицинская помощь. Военный врач принимает жителей прямо на улице. Консультирует, выдает лекарства. На местные аптеки люди уже не рассчитывают.

«Там ничего нет. От гипертонии ничего нет. Что не спросишь - нет», - указала  местная жительница Нина Яковлевна.

В очереди к врачу, в основном, пенсионеры. Берут медпрепараты впрок: и себе, и знакомым.

«Подходило много людей с признаками ОРЗ, с обострением хронических заболеваний, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно консультация по гипертонической болезни, по ишемической болезни сердца», - отметил военный врач Евгений.

Впервые в город, который временно перешел на дизельные генераторы, с гуманитарным конвоем завезли топливо - сразу 11 тонн. Планируется наладить регулярные поставки.

Все топливо, доставленное с гуманитарным грузом, распределяют по социально важным объектам, где оно крайне необходимо. Как здесь, например - в местной больнице. Генератор тут работает круглые сутки. Очередной партии солярки должно хватить примерно на пять дней.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
Мужество, доблесть и отвага: командующий ЦВО вручил награды отличившимся в ходе спецоперации военным РФ
05:01 В стране и мире
Видео
Анна Кузнецова посетила Херсон и встретилась с местными властями
03:45 В стране и мире
Видео
«Странные телодвижения»: активист рассказал о реакции властей Риги на повторное возложение цветов 10 мая
03:58 В стране и мире
Глава КНДР заявил о столкновении страны с крупнейшим потрясением с момента основания
23:22 В стране и мире
В Пентагоне предупредили, что поставки оружия на Украину могут быть приостановлены
Популярное
Шойгу обсудил вопросы международной безопасности с министром обороны США
МО РФ: боевики нацбатов в Харьковской области спекулируют талонами на горючее для «скорых» и машин экстренных служб
В Кремле сообщили, что Шойгу проинформировал участников совещания Совбеза о ходе спецоперации
Видео
В ФСБ заявили о предотвращении теракта в ТЦ в Сочи
Полянский: позиция РФ по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась
Видео
«Галлы пришли из Галичины»: Небензя показал, как на Украине переписывают историю
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.