Гуманитарная и медицинская помощь: как РФ помогает жителям Харьковской области

Гумпомощь от РФ продолжает спасать жителей Харьковской области, многие из которых остались почти без запасов.

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Каравану многотонных фур явно тесно на узких улочках небольшого приграничного города в Харьковской области. Но долгожданный гуманитарный конвой из России здесь всегда к месту.

Быстро. Организованно. Желающих помочь с разгрузкой продовольствия всегда много.

«А чего бы не помочь. Если, вон, ребенок помогает. А чего я не помогу», - заметил местный житель Анатолий.

Коробки с консервами, подсолнечным маслом и различными крупами в кузове грузовика таят на глаза. Тут же по пакетам фасуют муку - на каждого примерно по три килограмма.

В городе организовано сразу несколько пунктов раздачи гуманитарной помощи. В отдельном месте продуктовые наборы получают пенсионеры. Они точно знают время и день, когда нужно сюда прийти, и по заранее составленным спискам выстаиваются в очередь.

В городе нет электричества. Перебои с водой. Магазины закрыты. У людей, конечно, остались какие-то запасы, но далеко не у всех и этого явно не хватает.

«Порошок, мыло. Людям нечем мыться, стираться. На базаре мы не купим, пенсию не платят», - объяснила местная жительница Татьяна.

Вместе с гуманитаркой в город наконец-то пришла и медицинская помощь. Военный врач принимает жителей прямо на улице. Консультирует, выдает лекарства. На местные аптеки люди уже не рассчитывают.

«Там ничего нет. От гипертонии ничего нет. Что не спросишь - нет», - указала местная жительница Нина Яковлевна.

В очереди к врачу, в основном, пенсионеры. Берут медпрепараты впрок: и себе, и знакомым.

«Подходило много людей с признаками ОРЗ, с обострением хронических заболеваний, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно консультация по гипертонической болезни, по ишемической болезни сердца», - отметил военный врач Евгений.

Впервые в город, который временно перешел на дизельные генераторы, с гуманитарным конвоем завезли топливо - сразу 11 тонн. Планируется наладить регулярные поставки.

Все топливо, доставленное с гуманитарным грузом, распределяют по социально важным объектам, где оно крайне необходимо. Как здесь, например - в местной больнице. Генератор тут работает круглые сутки. Очередной партии солярки должно хватить примерно на пять дней.