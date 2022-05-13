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СМИ назвали большим успехом визиты Лаврова в Алжир и Оман

Алексей Курильченко
09:55 13.05.2022
Как пишет автор Rai Al Youm, лидеры Омана и Алжира подтвердили настрой на сотрудничество с РФ в рамках ОПЕК+.
СМИ назвали большим успехом визиты Лаврова в Алжир и Оман
© Фото: МИД РФ
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Визиты министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Оман и Алжир являются большим успехом для российской дипломатии. Лидеры стран - султан Омана Хейсам Бен Тарик Аль Саид и президент Алжира Абдельмаджид Теббун - подтвердили настрой на сотрудничество с РФ в формате ОПЕК+, что не позволит Западу заменить российские энергоносители.

«Это большое достижение для российской дипломатии, которая исторически поддерживала арабов и пыталась решить их проблемы», - пишет издание Rai Al Youm.

Как пишет автор, политика Москвы в Ближневосточном регионе отличается от действий Вашингтона, который продолжает вести себя в колониальной манере.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД и вице-премьером Омана Лавров заявил, что окончание российской специальной военной операции по защите республик Донбасса может способствовать прекращению попыток Запада подрывать международное право. Таким образом прекратятся попытки США создать однополярный мир.

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