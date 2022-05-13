В Москве впервые открылась выставка художника и скульптора-монументалиста Федора Сушкова

На выставке в ЦДРА представлены более 20 оригинальных художественно-изобразительных картин автора.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Центральном Доме Российской Армии имени М.В.Фрунзе состоялось открытие персональной выставки художника и скульптора-монументалиста Федора Сушкова.

Знаменитый скульптор создал более 50-ти монументов, его работы украшают Ростов-на-Дону, Смоленск, Нововоронеж, Харьков и многие другие. Мемориальный комплекс на площади Победы и памятник Славы на Задонском шоссе в Воронеже являются визитной карточкой города и поистине шедеврами монументального творчества автора.

Произведения мастера выставлялись в лучших музеях мира и удостаивались многочисленных премий. Более 20 лет работы находились в Италии, а в 2021 году часть коллекции была возвращена в Россию.

На выставке в ЦДРА представлены более 20 оригинальных художественно-изобразительных картин Федора Сушкова, а также фотографии монументов, эскизы к памятникам, миниатюры в бронзе и меди, каталоги, альманахи и монографии.