Телеканал «Звезда» продолжает собирать свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Подразделения ВСУ и боевики нацбатальонов ведут огонь по жилым секторам населенного пункта Попасная в Луганской области.

«65 дней просидели в подвале, эти сволочи танком выезжали стреляли по дому, прямой наводкой, знают, что люди сидят в подвалах, сидели богу молились, чтоб только живыми остаться», - рассказала местная жительница.

Попасная - одна ключевых точек Донбасса. Контроль над городом дает стратегическое преимущество. Чтобы не упускать его, подразделения ВСУ попытались закрепиться в жилых районах. Местные жители укрывались в подвалах многоэтажек и домашних погребах. Без еды и воды жили по нескольку дней.

Один за другим артиллерийские удары лишали жителей крыши над головой. Людей вместе с животными размещали в пунктах временного проживания. Многим потребовалась медицинская помощь - людей ранило осколками

Мы продолжим собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.