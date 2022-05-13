«Серьезный звоночек»: профессор разобрала нападение на посла РФ в Польше

Эксперт указала, что нападение является очень серьезных преступлением, хоть его и преподнесли под видом хулиганства.

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Ситуация в Польше, где во время шествия в честь Дня Победы было совершено нападение на посла РФ - это вопиющее беззаконие. Такое мнение выразила профессор факультета Международных отношений СПбГУ Наталья Еремина, отметив что подобных выходок накопилось уже немало.

«Во время согласованного шествия, связанного с Великой Победой в самой страшной войне... известной из всех войн... Именно во время этого шествия, возложения венков, случается нападение на посла», - указала она.

Фактически, по словам эксперта, нападение - это очень серьезное преступление. И в контексте него возникает вопрос о том, каким оно могло бы быть при худшем сценарии.

«Ведь могла бы быть не краска, могло бы быть взрывное устройство, могло быть что угодно. Возникает вопрос о безопасности и о борьбе с нашими символами - символами Победы Советского Союза, России в этой войне», - высказалась профессор.

Война с памятниками и борьба с дипломатами РФ, как обозначила Еремина - тоже борьба с Россией. Причем эта борьба преподносится как месть или как некая «животная злоба».

«Мы не можем добраться до России, но мы будем уничтожать ее память... мы будем давить на ее общественных деятелей, на журналистов и так далее. Это такая общая позиция: борьба с Россией не прямым столкновением с Россией, а через соотечественников, через тех, кто несет в себе эту память о Победе», - заявила специалист.

Активисты, напавшие на российского дипломата, сейчас находятся под юрисдикцией Польши, которая ранее легализовала их на своей территории. Следовательно, если эта хулиганская выходка произошла в Польше, то, безусловно, польская сторона несет за нее ответственность.

«Мы говорим о достаточно серьезном расколе в польском обществе. Убеждена в том, что не все поляки поддержали эту выходку. И далеко, наверное, даже не половина поддержала, а меньшая часть. Потому что это очень серьезный "звоночек". И, скорее всего, польское общество будет опасаться таких вот радикальных воззваний и призывов», - объяснила эксперт.

Еремина добавила, что есть разные варианты донести свою позицию относительно неприемлемости произошедшей ситуации. В данном случае можно было бы совершить полный разрыв дипломатических отношений, однако РФ не пойдет на этот шаг, так как он является самой крайней мерой. Вместо этого, вероятнее всего, власти будут выражать недоумение и сожаление в связи с нападением.\