В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Серьезный звоночек»: профессор разобрала нападение на посла РФ в Польше

Алиса Краузе
05:28 13.05.2022
Эксперт указала, что нападение является очень серьезных преступлением, хоть его и преподнесли под видом хулиганства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Attila Husejnow Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Ситуация в Польше, где во время шествия в честь Дня Победы было совершено нападение на посла РФ - это вопиющее беззаконие. Такое мнение выразила профессор факультета Международных отношений СПбГУ Наталья Еремина, отметив что подобных выходок накопилось уже немало.

«Во время согласованного шествия, связанного с Великой Победой в самой страшной войне... известной из всех войн... Именно во время этого шествия, возложения венков, случается нападение на посла», - указала она.

Фактически, по словам эксперта, нападение - это очень серьезное преступление. И в контексте него возникает вопрос о том, каким оно могло бы быть при худшем сценарии.

«Ведь могла бы быть не краска, могло бы быть взрывное устройство, могло быть что угодно. Возникает вопрос о безопасности и о борьбе с нашими символами - символами Победы Советского Союза, России в этой войне», - высказалась профессор.

Война с памятниками и борьба с дипломатами РФ, как обозначила Еремина - тоже борьба с Россией. Причем эта борьба преподносится как  месть или как некая «животная злоба».

«Мы не можем добраться до России, но мы будем уничтожать ее память... мы будем давить на ее общественных деятелей, на журналистов и так далее. Это такая общая позиция: борьба с Россией не прямым столкновением с Россией, а через соотечественников, через тех, кто несет в себе эту память о Победе», - заявила специалист.

Активисты, напавшие на российского дипломата, сейчас находятся под юрисдикцией Польши, которая ранее легализовала их на своей территории. Следовательно, если эта хулиганская выходка произошла в Польше, то, безусловно, польская сторона несет за нее ответственность.

«Мы говорим о достаточно серьезном расколе в польском обществе. Убеждена в том, что не все поляки поддержали эту выходку. И далеко, наверное, даже не половина поддержала, а меньшая часть. Потому что это очень серьезный "звоночек". И, скорее всего, польское общество будет опасаться таких вот радикальных воззваний и призывов», - объяснила эксперт.

Еремина добавила, что есть разные варианты донести свою позицию относительно неприемлемости произошедшей ситуации. В данном случае можно было бы совершить полный разрыв дипломатических отношений, однако РФ не пойдет на этот шаг, так как он является самой крайней мерой. Вместо этого, вероятнее всего, власти будут выражать недоумение и сожаление в связи с нападением.\

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
«Противник нас боится»: как российские «Панцири» и «Орланы» наводят страх на ВСУ в ходе спецоперации
05:02 В стране и мире
Видео
«Канистру горящую кинул нам в подвал»: украинский радикал пытался сжечь старушку с дочерью в ДНР
01:02 В стране и мире
Видео
В Брянской области обесточены порядка 230 населенных пунктов из-за непогоды
00:04 В стране и мире
В Сенате США заблокирована инициатива выделения Украине помощи на рекордные $40 млрд
21:39 Армия
МО РФ: в зданиях детской больницы и колледжа в Лисичанске оборудован опорный пункт ВСУ
Популярное
Полянский: позиция РФ по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась
Видео
«Галлы пришли из Галичины»: Небензя показал, как на Украине переписывают историю
Видео
Адвокат Улюкаева прибыла в колонию под Тверью
Видео
МО РФ: на Украине готовятся провокации против ВС России по сирийскому сценарию
Видео
МО РФ: распространенные в ЛНР фальшивые деньги заразили устойчивым к лекарствам туберкулезом
ПВО РФ уничтожила девять украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.