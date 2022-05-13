«Противник нас боится»: как российские «Панцири» и «Орланы» наводят страх на ВСУ в ходе спецоперации

ПВО ВС РФ сохраняет контроль над небом в ходе спецоперации на Украине.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Белое пятно в небе - результат работы российского комплекса «Панцирь-С1». Только что зенитный пушечно-ракетный комплекс уничтожил украинский беспилотник на высоте почти двух километров. Летательный аппарат рухнул в лесу, не достигнув цели.

По земле разбросаны обломки ракеты-мишени, запущенной украинской стороной и сбитой нашими системами ПВО. Судя по размеру воронки, можно только догадываться, каких последствий удалось избежать.

Российские саперы, разбирая обломки, обнаружили - заряда, который нес на себе беспилотник, хватило бы, чтобы уничтожить крупный склад с боеприпасами. На счету наших ракетчиков это уже третий сбитый летательный аппарат противника за последнюю неделю.

«Перед вами представлена ракета-мишень типа "Рейс". Данная мишень, предположительно, была начинена взрывчатым веществом. На месте падения обнаружена воронка глубиной два метра и диаметром - четыре», - описал военнослужащий Николай.

Станция обнаружения комплекса «Панцирь-С1» распознает цели по их характеристикам: скорости и высоте полета на дистанции до 100 километров. Определяется тип воздушного объекта: вертолет, самолет, беспилотник или крылатая ракета. И только после этого принимается решение на уничтожение или сопровождение цели. Расчет тратит на выполнение боевой задачи меньше пяти секунд.

«Для данного зенитно-ракетного комплекса цели незамеченными не будут. Достаточно высокие возможности и характеристики. В нем совмещена как станция обнаружения, станция точного сопровождения и оптикоэлектронная система в виде тепловизионного прибора», - объяснил командир батареи «Панцирь-С1» Эмир.

За все время спецоперации у этой зенитно-ракетной бригады не было ни одной осечки. Российские силы противовоздушной обороны - одни из самых надежных в мире.

Российские беспилотники «Орлан-10» теперь, кроме наблюдения и разведки, могут наносить огневое поражение. Дальность полета этого беспилотника - 110 километров. Полный боекомплект состоит из четырех осколочно-фугасных снарядов, способных уничтожать автомобильную технику, минометное вооружение и живую силу противника.

Размеры этой боевой птицы компактные. Собирается, как конструктор, за считанные минуты. Однако его возможности становятся все более и более внушительными.

«В автономке может до 500 километров улетать. Потолок - до пяти километров поднимается. Нижняя граница, чтобы тут уж не заметили, не ниже километра. Противник в принципе нас боится. Раз они пытаются подавить его радиоэлектронными методами и сбивать с каких-то установок, то, скорее всего, боятся», - указал техник расчета БПЛА «Орлан-10» Сергей.

Благодаря сверхманевренности беспилотника операторы уже наловчились сажать его практически себе под ноги. Запускают тоже по-особенному. В конструкции дрона шасси не предусмотрены. Взлетная полоса для «Орлана» - это усиленная переносная катапульта. Перед запуском натягивается резиновый трос, который и дает импульс для быстрого набора скорости.

Только за последние две недели беспилотники типа «Орлан-10» уничтожили пять военных объектов украинской армии. При этом, все наши боевые дроны вернулись обратно.