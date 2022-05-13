СМИ: Финляндия ожидает прекращения поставок российского газа 13 мая

Поставки газа из России в Финляндию, по сведениям СМИ, могут остановиться уже в пятницу.

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По информации прессы, финские власти были проинформированы о возможном прекращении поставок российского природного газа в страну. Такие изменения якобы ожидаются в контексте потенциального присоединения Финляндии к Североатлантическому Альянсу.

Будто бы грядущая остановка поставок ожидается в пятницу, 13 мая. По словам одного из местных парламентариев, крупные политики якобы были предупреждены о подобных ответных действиях Москвы.

«Мы готовы к этому и ожидаем, что это может случиться», - цитирует его издание Iltalehti.

Ранее в Финляндии полагали, что отключение газа может произойти на десять дней позже, 23 мая. Такая дата возникала в прогнозах, так как именно в этот день производятся платежи российской стороне.