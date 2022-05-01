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Пятьдесят рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Алиса Краузе
03:34 01.05.2022
В аэропортах Москвы отменены или задержаны 50 рейсов.
Пятьдесят рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
© Фото: pixabay.com
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В столичных аэропортах возникли трудности с отправкой 50 рейсов. Из них 18 вылетов были задержаны и еще 32 - отменены.

Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Расписание», больше всего рейсов, а именно - 22, отменили в Шереметьево. Также в крупнейшей воздушной гавани Москвы задержали семь самолетов.

Во Внуково были отменены шесть вылетов, и еще восемь рейсов оказались задержаны. Схожая ситуация наблюдается и в Домодедово, где четыре рейса отменили, и еще три самолета не смогли вылететь вовремя.

Конкретных причин задержки и отмены авиарейсов не сообщается.

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