Пятьдесят рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

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В столичных аэропортах возникли трудности с отправкой 50 рейсов. Из них 18 вылетов были задержаны и еще 32 - отменены.

Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Расписание», больше всего рейсов, а именно - 22, отменили в Шереметьево. Также в крупнейшей воздушной гавани Москвы задержали семь самолетов.

Во Внуково были отменены шесть вылетов, и еще восемь рейсов оказались задержаны. Схожая ситуация наблюдается и в Домодедово, где четыре рейса отменили, и еще три самолета не смогли вылететь вовремя.

Конкретных причин задержки и отмены авиарейсов не сообщается.