В результате кораблекрушения у берегов Пуэрто-Рико погибли 11 человек

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Стало известно, что не менее 11 человек погибли после кораблекрушения у берегов Пуэрто-Рико. Также приводятся сведения, что 31 человек выжил. Информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на береговую охрану США.

«Найдены 11 погибших и 31 выживший», - приводит агентство слова американского ведомства.

Отмечается, что предположительно потерпевшее крушение судно перевозило нелегальных мигрантов. Также говорится, что оно перевернулось в 12 милях к северу от побережья Пуэрто-Рико.

Ранее власти Японии сообщили об одиннадцати жертвах затонувшего круизного судна KAZU 1. Их тела обнаружены у берегов острова Хоккайдо. Заместитель генсека японского кабинета министров Есихико Исодзаки добавил, что другие 13 пассажиров и 2 члена экипажа, находившиеся на борту, как и само судно, не обнаружены.