Суд приговорил к 6 годам колонии фигуранта дела по продаже детей от суррогатных матерей

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Никулинский суд Москвы осудил на шесть лет колонии строгого режима фигуранта уголовного дела о продаже младенцев от суррогатных матерей иностранным гражданам. В частности, обвинение было выдвинуто в отношении московских врачей-репродуктологов и генерального директора Европейского центра суррогатного материнства. Сообщается, что под видом лечения бесплодия они продавали российских детей иностранцам.

Как сообщает ТАСС, был осужден первый фигурант данного уголовного дела - переводчик Кирилл Анисимов. Адвокат Игорь Трунов рассказал, что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Отмечено, что по данному делу фигурантами являются еще десять обвиняемых, трое из которых - в международном розыске.

«Никулинский районный суд под председательством судьи Натальи Фигуриной приговорил переводчика Кирилла Анисимова по так называемому одинцовскому делу о торговле детьми к шести годам лишения свободы строгого режима. Это первый приговор по делу, где проходят еще 10 обвиняемых, трое из которых находятся в международном розыске. Анисимов пошел на сделку со следствием и подписал соглашение о сотрудничестве», - приводит агентство сообщение от адвоката.

В свою очередь адвокат Трунов заявил, что «правоотношения, связанные с суррогатным материнством, сложно квалифицировать как торговлю детьми, тем более когда дети являются генетически родными».

Ранее Басманный суд Москвы провел слушание дела медика-репродуктолога с 26-летним стажем. Его подозревали в том, что он делал ЭКО российским суррогатным матерям для пар с Филиппин. Врач вину отрицал и настаивал, что в этом и заключалась его работа в лицензированном частном медицинском центре, где работала гинекологом и его жена. Супруга также была арестована вместе с еще одной их коллегой.