В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд приговорил к 6 годам колонии фигуранта дела по продаже детей от суррогатных матерей

Марина Крижановская
02:51 13.05.2022
Сообщается, что под видом лечения бесплодия врачи продавали российских детей иностранцам.
Суд приговорил к 6 годам колонии фигуранта дела по продаже детей от суррогатных матерей
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Никулинский суд Москвы осудил на шесть лет колонии строгого режима фигуранта уголовного дела о продаже младенцев от суррогатных матерей иностранным гражданам. В частности, обвинение было выдвинуто в отношении московских врачей-репродуктологов и генерального директора Европейского центра суррогатного материнства. Сообщается, что под видом лечения бесплодия они продавали российских детей иностранцам.

Как сообщает ТАСС, был осужден первый фигурант данного уголовного дела - переводчик Кирилл Анисимов. Адвокат Игорь Трунов рассказал, что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Отмечено, что по данному делу фигурантами являются еще десять обвиняемых, трое из которых - в международном розыске.

«Никулинский районный суд под председательством судьи Натальи Фигуриной приговорил переводчика Кирилла Анисимова по так называемому одинцовскому делу о торговле детьми к шести годам лишения свободы строгого режима. Это первый приговор по делу, где проходят еще 10 обвиняемых, трое из которых находятся в международном розыске. Анисимов пошел на сделку со следствием и подписал соглашение о сотрудничестве», - приводит агентство сообщение от адвоката.

В свою очередь адвокат Трунов заявил, что «правоотношения, связанные с суррогатным материнством, сложно квалифицировать как торговлю детьми, тем более когда дети являются генетически родными».

Ранее Басманный суд Москвы провел слушание дела медика-репродуктолога с 26-летним стажем. Его подозревали в том, что он делал ЭКО российским суррогатным матерям для пар с Филиппин. Врач вину отрицал и настаивал, что в этом и заключалась его работа в лицензированном частном медицинском центре, где работала гинекологом и его жена. Супруга также была арестована вместе с еще одной их коллегой. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
«Противник нас боится»: как российские «Панцири» и «Орланы» наводят страх на ВСУ в ходе спецоперации
05:02 В стране и мире
Видео
«Канистру горящую кинул нам в подвал»: украинский радикал пытался сжечь старушку с дочерью в ДНР
01:02 В стране и мире
Видео
В Брянской области обесточены порядка 230 населенных пунктов из-за непогоды
00:04 В стране и мире
В Сенате США заблокирована инициатива выделения Украине помощи на рекордные $40 млрд
21:39 Армия
МО РФ: в зданиях детской больницы и колледжа в Лисичанске оборудован опорный пункт ВСУ
Популярное
Полянский: позиция РФ по поводу желания Киева вступить в ЕС изменилась
Видео
«Галлы пришли из Галичины»: Небензя показал, как на Украине переписывают историю
Видео
Адвокат Улюкаева прибыла в колонию под Тверью
Видео
МО РФ: на Украине готовятся провокации против ВС России по сирийскому сценарию
Видео
МО РФ: распространенные в ЛНР фальшивые деньги заразили устойчивым к лекарствам туберкулезом
ПВО РФ уничтожила девять украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.