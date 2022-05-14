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Вытеснить врага: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

Алиса Краузе
00:00 14.05.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил России продолжают демонстрировать самоотверженность и мужество в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
Вытеснить врага: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Младший сержант Александр Кознов

Младший сержант Александр Кознов, действуя в составе танковой роты, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским националистам.

Продвигаясь по населенному пункту, Кознов обнаружил два замаскированных вражеских танка, спрятанных за разрушенным зданием, один из которых открыл огонь по российским танкистам. Мгновенно оценив ситуацию, Александр начал противоогневые маневры и первым же выстрелом уничтожил танк противника.

В результате выстрела второй вражеской машины российский танк получил повреждения, из-за которых не мог двигаться и продолжать бой. Понимая, что неподвижный танк является отличной мишенью для противника, Александр Кознов дал команду экипажу покинуть машину, при этом вытащил механика-водителя, который не был способен самостоятельно выбраться.

Александр получил осколочные ранения от разорвавшегося рядом с ним снаряда, однако, несмотря на это, вывел экипаж из-под огня противника к основным силам. Мужественные и самоотверженные действия младшего сержанта Александра Кознова позволили спасти экипаж танка и нанести урон противнику, который был вынужден отступить, оставив населенный пункт.

© Минобороны России

Рядовой Максим Мартын, номер расчета (орудия) гаубичного артиллерийского взвода

Рядовой Максим Мартын, действуя в составе тактической группы гаубичного артиллерийского дивизиона, выполнял задачи огневого поражения объектов противника в ходе продвижения наших войск вглубь обороны неприятеля. Враг оказывал ожесточенное сопротивление, применяя ствольную и реактивную артиллерию, ударные беспилотные аппараты.

В условиях систематических артиллерийских залпов рядовой Мартын в составе расчета орудия выполнил 50 огневых задач. В результате прицельного огня Максима были уничтожены батарея РСЗО «Град», огневые позиции вражеских гаубиц, минометов противника, а также более 100 националистов.

Мужество и отвага рядового Максима Мартына в совокупности с его высочайшим профессионализмом позволили нанести существенный урон украинским националистам и выдавить их с занимаемых позиций.

© Минобороны России

Сержант Руслан Акулов

Сержант Руслан Акулов, действуя в составе реактивной батареи, выполнял задачи по поддержке российских батальонно-тактических групп, наступающих на позиции украинских националистов.

В ходе наступления экипажем ракетной системы залпового огня «Град» под командованием сержанта Акулова был нанесен прицельный удар по позициям полевого пункта заправки, на котором находилась танковая рота украинских вооруженных формирований.

В результате проведенного залпа было уничтожено 10 танков противника, зенитный ракетный комплекс, прикрывающий район заправки, а также большое количество топливозаправщиков, бензовозов и живой силы противника. Нанесенный урон противнику способствовал созданию бреши в оборонительных редутах националистов, что привело к их отступлению.

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