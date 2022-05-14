Вытеснить врага: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

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Младший сержант Александр Кознов

Младший сержант Александр Кознов, действуя в составе танковой роты, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским националистам.

Продвигаясь по населенному пункту, Кознов обнаружил два замаскированных вражеских танка, спрятанных за разрушенным зданием, один из которых открыл огонь по российским танкистам. Мгновенно оценив ситуацию, Александр начал противоогневые маневры и первым же выстрелом уничтожил танк противника.

В результате выстрела второй вражеской машины российский танк получил повреждения, из-за которых не мог двигаться и продолжать бой. Понимая, что неподвижный танк является отличной мишенью для противника, Александр Кознов дал команду экипажу покинуть машину, при этом вытащил механика-водителя, который не был способен самостоятельно выбраться.

Александр получил осколочные ранения от разорвавшегося рядом с ним снаряда, однако, несмотря на это, вывел экипаж из-под огня противника к основным силам. Мужественные и самоотверженные действия младшего сержанта Александра Кознова позволили спасти экипаж танка и нанести урон противнику, который был вынужден отступить, оставив населенный пункт.