Военные РФ обеспечили безопасный вывоз 127 граждан России, Украины и других стран из Херсонской области

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Накануне из Херсонской области военнослужащими РФ была организована безопасная доставка 127 граждан России, Сирии, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана и Украины на российскую территорию.

На центральной площади Херсона военнослужащие РФ обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции. Граждане вывозились на автобусах, а также в составе автомобильных колонн на личном автотранспорте. Затем им была обеспечена безопасность при перемещении на территорию России.

Некоторые из них рассказали о причинах своего отъезда из Херсона. Также перед убытием в Россию некоторые люди поделились и своими планами. Один из мужчин рассказал, что, заботясь о своей матери, отправляет ее в Россию.

«Прежде всего, нужно маму, потому что здоровье у нее уже плохое, подбитое. Я хочу ее увезти, спасти, уберечь ее от всего этого. Вы большие молодцы, спасибо Вам! Спасибо, ребята!», - рассказал мужчина.

Другая женщина желает попасть к своей дочери, но не имеет достаточно средств. Перед выездом она рассказала. что у нее произошла беда, о которой дочь еще не знает.

«Я хочу попасть к моей дочери в Санкт-Петербург. Но у меня немного денег. Чтобы мне помогли. У меня произошла беда и она не знает о моем приезде. Я хочу доехать до нее и вместе с ней быть. Низкий поклон нашим военным - русским!», - поблагодарила жительница Херсона.

Один из молодых людей поделился надеждой, что скоро все закончится. Но пока, переживая за детей и сестру, он отправляет их в Россию - подальше от боевых действий.

«Провожаю маму, сестру. Сестра с детьми с тремя уезжает в Пермь. Надеемся, что все это спокойно пройдет, что доедут. Потому что ехать далеко - три дня все-таки. Чтобы на поезд сели, нормально попали. Я решил остаться здесь в Херсоне, конечно - я тут вырос. Не думаю, что здесь что-то плохое случится. Просто нужно, чтобы здесь кто-то остался и смотрел за домами. Надеемся, что все это быстрее закончится и все нормализуется. Чтобы дети были под защитой - чтобы садики нормально работали, образование. Там двое детей - они школьного возраста», - поделился мыслями молодой человек, также провожавший своих родственников.

Эвакуация иностранцев продолжает организовываться в соответствии с обращениями посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру города Херсон.

Всего на территорию Республики Крым из Херсонской области с момента начала специальной военной операции российскими военнослужащими было доставлено около 700 граждан иностранных государств.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.