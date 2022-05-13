В стране и мире Житель Германии сообщил о погранконтроле на границе ФРГ и Австрии Елизавета Потейчук Мужчина уточнил, что его поезд задержали на 40 минут. © Фото: Markus Mainka httpimagebroker.com#search Globallookpress Читайте нас на: Житель немецкого города Ганновер сообщил, что столкнулся с препятствием во время поездки домой. Мужчина купил билет на поезд из Венгрии в Германию с пересадкой в Австрии. Так, ему пришло письмо на электронную почту от австрийских железных дорог, в котором было сказано, что поезд, который идет из Австрии в Германию будет остановлен и досмотрен пограничным контролем. «Что-то произошло, и в Европе ввели пограничный контроль между европейскими странами. Для меня, прожившего 13 лет в Европе, это первый раз», - рассказал житель Ганновера «Звезде». © ТРК "Звезда" Мужчина уточнил, что поезд задержали на 40 минут. Об остальных подробностях инцидента ему пока неизвестно. Ранее министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщила, что единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг закрывается для проезда грузовиков из России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика