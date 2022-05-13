Житель Германии сообщил о погранконтроле на границе ФРГ и Австрии
Мужчина уточнил, что его поезд задержали на 40 минут.
© Фото: Markus Mainka httpimagebroker.com#search Globallookpress
Житель немецкого города Ганновер сообщил, что столкнулся с препятствием во время поездки домой. Мужчина купил билет на поезд из Венгрии в Германию с пересадкой в Австрии. Так, ему пришло письмо на электронную почту от австрийских железных дорог, в котором было сказано, что поезд, который идет из Австрии в Германию будет остановлен и досмотрен пограничным контролем.
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