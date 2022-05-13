Жители Кузбасса высадили гигантскую букву «Z» из сосен в Топкинском округе

© Видео: АНО "Сад памяти" © Фото: АНО "Сад памяти"

В Кемеровской области на территории Топкинского округа местные жители выложили геоглиф в виде буквы «Z». Рисунок жители Кузбасса создали в рамках акции «Сад памяти». Участниками проекта стали ветераны войны и труда, участники боевых действий в Афганистане, местные жители, школьники, представители общественных организаций, а также сотрудники лесхоза и члены местной администрации.

«Сегодня у нас знаковое событие: мы высадили миллионное дерево Сада Памяти в Кузбассе. Сад Памяти проводят в Кузбассе с 2020 года. Третий год подряд деревья высаживаются, чтобы увековечить память о каждом из 27 миллионов погибших в боях Великой Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны на полях сражений погибло 350778 кузбассовцев. Ежегодно мы высаживаем деревья, чтобы увековечить их память. С момента проведения акции в Кузбассе, уже высажен миллион деревьев», - сообщил заместитель Председателя Правительства Кузбасса Денис Ильин, принявший участие в создании геоглифа.

Выложенная буква состоит из тысячи сосен и занимает территорию одного гектара. С места проведения акции опубликованы кадры, на которых можно рассмотреть рисунок с высоты птичьего полета.

Ранее в Московской области в рамках акции «Сад памяти» жители высадили 10-миллионное дерево. В общей сложности акция собрала свыше 5,5 тысяч человек. Участники «Сада памяти» приближаются к своей цели - высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в период Великой Отечественной войны.