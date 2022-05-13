Бибилов назначил референдум по вопросу объединения Южной Осетии и РФ на 17 июля

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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил референдум по вопросу объединения Южной Осетии и Российской Федерации на 17 июля. Об этом говорится на официальном сайте президента.

«Руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией и в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции РЮО Президент Анатолий Бибилов подписал сегодня Указ о назначении референдума Республики Южная Осетия», - говорится в заявлении.

Ранее президент Южной Осетии заявил, что референдум по вопросу присоединения республики к Российской Федерации состоится. По словам главы государства, все необходимые бумаги уже собраны и поданы в Центризбирком.