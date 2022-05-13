Дочка «Интер РАО» приостановит поставки электричества в Финляндию с 14 мая

Сообщается, что торговля электроэнергией на время будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за электроэнергию, проданную на рынке.

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Дочерняя компания «Интер РАО» RAO Nordic Oy с часа ночи перестанет поставлять электричество в Финляндию. Об этом сообщает компания Fingrid, управляющая электросетями в стране.

«RAO Nordic Oy, российская дочерняя компания "Интер РАО", торгующая электроэнергией по соединению 400 кВ, приостановит импорт электроэнергии в Финляндию в субботу, 14 мая 2022 г., в 01.00. По данным RAO Nordic, торговля электроэнергией на время будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за электроэнергию, проданную на рынке», - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ потенциальные угрозы от возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

До этого в Министерстве иностранных дел Финляндии Российскую Федерацию назвали «важным соседом». Однако глава дипломатического ведомства страны Пекка Хаависто отметил, что взаимоотношения Финляндии и России в настоящее время ухудшаются на фоне проведения специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР.