Шеф-повар рассказал, что могло вызвать массовое отравление холодцом у россиян

По словам шеф-повара, производители могут добавлять в мясо нитрат натрия, чтобы освежить внешний вид продукта и сделать его более привлекательным.

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В Москве семья из трех человек отравилась холодцом, купленным в супермаркете. Всех трех членов семьи госпитализировали в медучреждение. Вскоре Роспотребнадзор сообщил об отравлении граждан в Москве, Архангельской, Ярославской и Вологодской областях после употребления в пищу некачественного холодца. Выяснилось, что в студень был добавлен консервант. Так, член Ассоциации поваров России, шеф-повар Анатолий Крюков предположил, почему привычная закуска спровоцировала массу отравлений.

«Нитрат натрия - это все-таки краситель и консервант. Точно я не скажу, в каких пропорциях нитрат натрия добавляли. Может быть, дело не в нем, а в качестве самого мяса. Либо самого студня, потому что очень часто ежегодно в готовом холодце находят и сальмонеллу. О чем это говорит? Либо качество самой воды, на которой варился бульон, либо мясо было низкого качества», - объяснил Крюков «Звезде».

При этом специалист указал, что вредные вещества могли попасть в студень во время его упаковки. Так как в упаковку мог проникнуть воздух, холодец мог начать портиться. Так, Крюков порекомендовал в случае подозрения на качество желейной закуски не употреблять ее в пищу, если во время пробы холодца ощущается кислый вкус.

«Если готовить домашний холодец, не производственный, то у него срок годности максимум 72 часа. После чего начинается процесс брожения. А у производственных - в среднем до двух недель. 14 дней срок годности. Но все равно желательно не покупать, либо проверенные марки. Плюс не гнаться за дешевизной», - отметил повар.

По его словам, производители могут добавлять в мясо нитрат натрия, чтобы освежить внешний вид продукта и сделать его более привлекательным. Вместе с тем Крюков подчеркнул, что нормой считается добавление буквально одной сотой грамма нитрата натрия.

«Если его добавить больше, это может вызвать, как и любая пищевая добавка, аллергические реакции и все тому связывающее. Потому что мало ли эта семья из трех человек, какие-то могли быть хронические заболевания, либо они знали, либо могли не знать. А превышенная норма нитрата натрия как раз поспособствовала этому печальному процессу», - заключил Крюков.

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