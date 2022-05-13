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Мнимая невинность: за кого пытались выдать себя жены украинских нацистов перед папой римским

Тимур Шерзад
Максим Петренко
15:08 13.05.2022
На аудиенции у папы Францистка жены украинских националистов, заблокированных на «Азовстали», выглядели максимально скромно и много плакали. Однако в сети нашлись публикации, развеивающие их образ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На бывшей базе украинского нацполка «Азов»* под Мариуполем обнаружили тетрадь предположительно, принадлежащую его командиру Денису Прокопенко. Записи в рисунки с нацистской символикой изучат специалисты.

Тем временем об освобождении командира нацбата и его подчиненных, заблокированных на «Азовстали», у самого папы римского попросили их жены. На аудиенции они выглядели максимально скромно и много плакали. Однако в сети нашлись публикации, развеивающие их невинный образ. Максим Петренко изучил материалы.

Аудиенция у понтифика на площади Святого Петра в Риме длилась около пяти минут. Папа Римский успокаивал жен боевиков «Азова»*, Юлию Федосюк и Катерину Прокопенко, жену командира полка. Рядом с женщинами Петр Верзилов, признанный иноагентом, за рубежом известный как медиаменеджер, а в России прославившийся скандальными публичными выходками, а также участием в группе Pussy Riot.

Мир увидел кадры, как убитые горем женщины сдерживают слезы, пытаясь спасти своих мужей. Но в социальных сетях у жен боевиков совсем другой образ. То Юлия Федосюк напишет, что ее заставит улыбаться лишь смерть российского солдата, то Катерина Прокопенко замрет в нацистском приветствии. Папу Римского она просит спасти супруга - главу «Азова»*. Тот в рамках своего недавнего видеообращения, кстати, призывал убить всех русских на Украине.

Жены боевиков передают папе Франциску несколько фотографий, а также письмо от главы Украинской православной церкви Онуфрия.

«Эти девушки - жены неонацистов и нет ничего удивительного в том, что они сами исповедуют неонацистские идеологии, в принципе католическая церковь не в первый раз марается связями с нацистскими элементами», - заметил политолог Иван Мезюхо.

Политика Ватикана и раньше была довольно избирательной в нацистском вопросе. Так, недавно, по решению самого Франциска, были рассекречены документы, согласно которым, в 1940-х годах папа Пий XII знал об ужасах Холокоста, но ничего не предпринимал. Он также публично отказался осудить нацистов. А предшественник Франциска, Бенедикт XVI, как писала английская пресса, был членом Гитлерюгенда - молодежной организации нацистской партии в Германии.

Андрей Сементковский, научный сотрудник музея Победы, лично съездил на бывшие позиции украинских боевиков и выяснил, что нацистская символика активно используется ими в бытовом обиходе.

«Обнаружили символику нацистского характера, обилие символики полка «Азов»* - на щитах, на майках, на кружках», - заметил Сементковский.

На базе боевиков в Юрьевке был найден дневник, который красноречиво говорит о взглядах автора. Рисунки с нацисткой символикой, немецкими солдатами. Дневник использовался его хозяином для записи минометных расчетов. На страницах есть фамилия Прокопенко, но о том, что заметки сделал именно командир, муж той самой Катерины Прокопенко, которая беседовала с папой Римским, доказательств нет. Но все это лишь подтверждает одно - призывы к насилию руководителя нисколько не отличаются от записей в дневнике его подчиненных.

«Здесь смесь нацистских символов, свастик, с оккультными языческими символами, череп животного с рогами. Эти «азовцы»* под огромным влиянием оккультной мистики, язычество чистое», - прокомментировала президент Фонда «Историческая перспектива» Наталья Нарочницкая.

Папа римский Франциск пообещал женам украинских боевиков молиться за них. Однако для того, чтобы радикалам сохранить свою жизнь, им необходимо сложить оружие и выйти с поднятыми руками с «Азовстали». Военные ДНР гарантируют им человеческое отношение.

*полк «Азов» - организация украинских националистов, запрещена в России

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