В стране и мире Швейцария разморозила часть российских активов Алиса Краузе Швейцария разморозила часть активов РФ, заблокированных из-за санкций в адрес Москвы. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Правительство Швейцарии, по данным СМИ, разморозило часть активов, принадлежащих Российской Федерации, на сумму около 3,4 миллиарда швейцарских франков (примерно 3,44 миллиарда долларов). Ранее эти средства были заблокированы в рамках реализации антироссийских санкций. «Мы не можем заморозить средства, если у нас нет достаточных оснований», - цитирует слова правительственного чиновника Эрвина Боллинджера Reuters. До этого, 7 апреля текущего года, власти Швейцарии сообщили о заморозке из-за санкций в отношении Москвы активов РФ на сумму около 7,5 миллиарда швейцарских франков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика