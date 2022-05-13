«Более 50% преподавателей с боевым опытом»: генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал об обучении в академии РХБЗ

При обучение в академии используется боевой опыт, полученных в ходе реальных боевых действий.

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Военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко исполнилось сегодня 80 лет. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов рассказал «Звезде», как эти годы менялись условия обучения в учебном заведении.

«Стало много информационных технологий, много работы в информационном пространстве. Больше стало полевых выходов, направленных на выполнение специальных задач, мы за это время накопили опыт», - отметил Кириллов.

Он подчеркнул, что при обучение в академии используется боевой опыт, полученных в ходе реальных боевых действий.

«Мы работали на опыте войн, которые проходили. Это Первая и Вторая Мировые войны, война в Афганистане. Более 50% преподавателей академии имеют боевой опыт», - сказал начальник войск РХБЗ.

Кириллов отметил, что боевой опыт можно не только применять на практике, но и передавать. Он также добавил, что в Академии порядка 20% преподавателей - это доктора наук, более 200 - кандидаты наук различного направления.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов