«Более 50% преподавателей с боевым опытом»: генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал об обучении в академии РХБЗ
Военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко исполнилось сегодня 80 лет. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов рассказал «Звезде», как эти годы менялись условия обучения в учебном заведении.
«Стало много информационных технологий, много работы в информационном пространстве. Больше стало полевых выходов, направленных на выполнение специальных задач, мы за это время накопили опыт», - отметил Кириллов.
Он подчеркнул, что при обучение в академии используется боевой опыт, полученных в ходе реальных боевых действий.
«Мы работали на опыте войн, которые проходили. Это Первая и Вторая Мировые войны, война в Афганистане. Более 50% преподавателей академии имеют боевой опыт», - сказал начальник войск РХБЗ.
Кириллов отметил, что боевой опыт можно не только применять на практике, но и передавать. Он также добавил, что в Академии порядка 20% преподавателей - это доктора наук, более 200 - кандидаты наук различного направления.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов