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Спасение на море: как идут учения Северного и Тихоокеанского флотов в Средиземном море

Михаил Аброськин
12:18 13.05.2022
В одном из эпизодов учений непосредственное участие приняла наша съемочная группа. По легенде, в море произошло кораблекрушение. В роли пострадавших выступили специальный учебный манекен и корреспондент «Звезды» Михаил Аброськин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Масштабные маневры ВМФ разворачиваются в Средиземном море. Задействованы корабли Северного и Тихоокеанского флотов, в том числе ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц».

В одном из эпизодов непосредственное участие приняла наша съемочная группа. По легенде, в море произошло кораблекрушение. В роли пострадавших выступили специальный учебный манекен и корреспондент «Звезды» Михаил Аброськин.

Сигнал бедствия подает судно «Либерти». Экипаж тонущего борта не смог высадиться на шлюпки, людей в спасательных костюмах раскидало по морю. На подмогу пострадавшим отправляется отряд российских военных кораблей.

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» прочесывают район, квадрат за квадратом. И если обычно на учениях в роли пострадавших используются манекены, то в этот раз – решили сделать все по настоящему.

«До ближайшего берега сотни километров, не меньше. На помощь нам идет российский военный корабль. Теперь мы с моим коллегой Иваном, это манекен, на воде. Мы в прочной сцепке, чтобы нас не раскидало волной по морю», - прокомментировал корреспондент.

К поискам пострадавших подключается морская авиация. Место крушения с высоты осматривают экипажи вертолетов Ка-27. Всю информацию передают на борт кораблей.

Уж с расстояния в несколько сотен метров, даже яркий костюм практически не виден. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы обратить на себя внимание. В итоге на помощь спешит быстроходная лодка.

«Гидрометеоусловия позволяют - они рабочие. Дополнительных трудностей они не представляют. Подъем личного состава с воды требует определенной подготовки, которая отрабатывается в базе и также в море на выходе корабля», - заметил Андрей Кривогузов, командир ракетного крейсера «Маршал Устинов».

В открытом море даже специальный костюм не защитит от переохлаждения на сто процентов. Через несколько часов температура тела понижается и человек быстро теряет силы. Поэтому подобные действия моряки отрабатывают регулярно. Но в таком соединении, да еще и в Средиземном море, корабли сразу двух флотов работали впервые.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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