В МО РФ заявили об уничтожении в воздухе еще 15 украинских беспилотников

Также, как отметил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, в Харьковской области были перехвачены два украинских снаряда РСЗО «Смерч».

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Российские средства ПВО уничтожили 15 беспилотников противника в небе над Харьковской и Запорожской областями, а также в ДНР, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В воздухе сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Малая Камышеваха, Большие Проходы, Боровское, Прудянка и Волохов Яр Харьковской области, Тополиное и Павловка Запорожской области, Евгеновка, Ясиноватая, Егоровка, Путепровод, Авдеевка, Пантелеймоновка и Крутая Балка Донецкой Народной Республики», - сказал он.

Над городом Лозовая в Харьковской области удалось уничтожить украинский истребитель Су-27.

Генерал-майор рассказал и об успехах российских ракетчиков и артиллеристов. По словам Конашенкова, им удалось поразить 15 пунктов управления, 520 районов сосредоточения войск противника, шесть артиллерийских подразделений и склад ракетного вооружения.

Напомним, в спецоперации задействованы российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор», которые успешно выполняют задачи, нанося удары по позициям противника.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов