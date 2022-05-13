«Бомбили нас качественно»: пленный боец ВСУ оценил мастерство российских военных

По словам украинского бойца, его отряд пришел на позиции и создал укрепления. Первые сутки было все спокойно, а потом началось «веселье».

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Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Пронин рассказал, как проходили бои с российскими военнослужащими. По словам украинского бойца, его отряд пришел на позиции и создал укрепления. Первые сутки было все тихо и спокойно.

«Потом началось главное "веселье". Бомбили нас сильно и качественно, точно. Грамотно работали со всех сторон. Сколько людей погибло? Было не до счета», - рассказал он.

Ранее другой сложивший оружие военнослужащий ВСУ Руслан Сердюк рассказал, что из-за бездействия командования его отряд попал под обстрел.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов