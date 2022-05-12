С июня в РФ увеличат пенсию уволившимся в феврале 2022 года

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В России с 1 июня будет увеличена выплата пенсионерам, уволившимся с работы в феврале 2022 года. Размер пенсий будет проиндексирован на 8,6%.

«С 1 июня некоторые российские пенсионеры получат прибавку к пенсии. Это касается тех, кто уволился с работы в феврале этого года. Напомню, что в феврале были массово проиндексированы пенсии неработающим пенсионерам до уровня 8,6%. Те, кто еще работал тогда, эту прибавку не получили, но если они уволились в этом же месяце, то с 1 июня этого года их страховые пенсии проиндексируют на 8,6%. Выплаты будут увеличены автоматически. Обращаться для этого никуда не нужно», - сообщила изданию Life старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Также в июне вступит в силу закон, изменяющий порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца. Совершеннолетним выпускникам школ продлят выплаты до 1 сентября. При поступлении в ВУЗ выплата пенис продолжится до достижения студентом 23 лет. При этом нет необходимости писать заявление - выплата будет осуществляться автоматически.

Ранее правительство РФ представило президенту Владимиру Путину предложения по дополнительной индексации пенсии, минимального размера оплаты труда и социальный пособий. Эти меры позволят снизить в России показатель бедности.