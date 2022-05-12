В стране и мире В Госдуме РФ заявили о планах Киева устроить газовую блокаду Европы Алексей Курильченко Депутат Михаил Шеремет предложил Европе реанимировать «Северный поток - 2», чтобы избежать дефицита газа. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Власти Украины планируют организовать для Европы «газовую блокаду», препятствуя транзиту голубого топлива из России. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Киевские власти, действуя в интересах США, стремятся устроить газовую блокаду европейских стран. Они занимаются откровенным шантажом европейцев. Для всех становится очевидным, что гарантий безопасности транзита газа через Украину больше нет. Там сегодня у власти засели непредсказуемые заядлые русофобы и оголтелые националисты. Поэтому мы предлагаем европейским странам перестать рассчитывать на украинских шантажистов и в срочном порядке рассмотреть альтернативный вариант поставок газа», - заявил Шеремет в интервью РИА Новости. Он отметил, что страны ЕС, испытывающие дефицит газа, должны реанимировать проект газопровода «Северный поток - 2», который была заморожен «из-за политического давления США». Ранее турецкий обозреватель Ильяс Кемалоглу написал, что Европейский союз в прежние годы не предпринимал усилий для избавления от зависимости от поставок газа из России. Поэтому в ближайшее время вряд ли удастся отказаться от поставок этого российского энергоносителя. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика