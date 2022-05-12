В Госдуме РФ заявили о планах Киева устроить газовую блокаду Европы
Власти Украины планируют организовать для Европы «газовую блокаду», препятствуя транзиту голубого топлива из России. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Киевские власти, действуя в интересах США, стремятся устроить газовую блокаду европейских стран. Они занимаются откровенным шантажом европейцев. Для всех становится очевидным, что гарантий безопасности транзита газа через Украину больше нет. Там сегодня у власти засели непредсказуемые заядлые русофобы и оголтелые националисты. Поэтому мы предлагаем европейским странам перестать рассчитывать на украинских шантажистов и в срочном порядке рассмотреть альтернативный вариант поставок газа», - заявил Шеремет в интервью РИА Новости.
Он отметил, что страны ЕС, испытывающие дефицит газа, должны реанимировать проект газопровода «Северный поток - 2», который была заморожен «из-за политического давления США».
Ранее турецкий обозреватель Ильяс Кемалоглу написал, что Европейский союз в прежние годы не предпринимал усилий для избавления от зависимости от поставок газа из России. Поэтому в ближайшее время вряд ли удастся отказаться от поставок этого российского энергоносителя.