Посольство РФ выяснит, присутствовали ли россияне на борту сгоревшего в Китае самолета

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Посольство России в Китае выяснит, были ли граждане РФ на борту пассажирского самолета, который загорелся в аэропорту Чунцина. Об этом заявил пресс-атташе российского посольства Георгий Егоров.

«Посольство на связи с местными властями, выясняет были ли на борту граждане РФ», - цитирует ТАСС слова дипломата.

Напомним, пассажирский лайнер авиакомпании Tibet Airlines во время взлета выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в международном аэропорту «Цзянбэй». По данным СМИ, на борту воздушного судна находились 122 человека.