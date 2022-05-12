Жители Красноярского края собрали гумпомощь для пострадавших при пожаре в Уяре

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После пожара в городе Уяр Красноярского края жители региона собрали гуманитарную помощь для тех, кто потерял свои дома и вещи. Красноярцы собрали более 18 тонн одежды, а также еду, предметы личной гигиены, инструменты и бытовую технику. Волонтеры оказывают помощь всем, кто обращается в местный дом культуры, где организован пункт выдачи гумпомощи.

«Как они уехали в легких тапочках и в спортивных костюмах, так они и остались. Ни ложки, ни кружки, никакой одежды нет. Поэтому, я сюда и пришла. Вот девочки мне помогают. Я вообще восхищена, столько всяких вещей. Люди откликнулись на эту беду», - рассказала жительница Уяра Наталья Лисниченко телеканалу «7 канал Красноярск».

Ранее президент России Владимир Путин выслушал доклад о мерах по ликвидации природных пожаров губернатора Красноярского края Александра Усса и исполняющего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна. По итогу встречи президент поручил оказать помощь родным и близким погибших, а также тем, кто потерял жилье.