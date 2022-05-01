Теперь безопасно: как военные инженеры РФ разминируют дороги в освобожденных поселениях
Инженерные подразделения проводят разминирование дорог в освобожденных населенных пунктах.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Инженерные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации проводят разминирование проселочных дорог, соединяющих освобожденные от нацбатальонов населенные пункты и сельхозугодия.
Помимо этого, российские саперы разминируют участки местности с подбитой военной техникой ВСУ и брошенными боекомплектами.
В ходе выполнения задачи военнослужащие провели инженерную разведку участка пути, обнаружив и обезвредив более 50 противотанковых мин.