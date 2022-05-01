Перед лицом кризиса: как Европа оказалась на пороге энергетической катастрофы

Евросоюз готовится к полному прекращению поставок газа из России, но ни у кого нет ответа, чем можно его заменить.

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Варшава и София прекрасно знали, что с 1 апреля купить российский газ можно только за рубли. Но пошли на принцип и не стали платить в российской национальной валюте. Второе предупреждение Москва решила не делать. В минувшую среду «Газпром» полностью приостановил поставки голубого топлива болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Вместо того, чтобы принять последствия своего же решения, власти этих стран обвинили Россию в шантаже.

«Это атака на Польшу! Мы готовилась к этому моменту годами. Мы разберемся с этим шантажом, с этим дулом у виска, чтобы поляки этого не почувствовали!», - заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Болгарский премьер, в свою очередь, назвал прекращение поставок газа Газпромом грубым нарушением контракта и откровенным шантажом.

«Мы не поддадимся на такой рэкет. Одностороннее действие по выкручиванию рук недопустимо!», - возмутился Петков.

Польские власти все это время заявляли, что прекрасно справятся и без российского газа, мол, хранилища заполнены, энергетической безопасности страны ничего не угрожает. Но ожидания, как водится, с реальностью не совпали. Сразу же после остановки поставок газа, десятки районов в нескольких воеводствах были отключены от центрального газоснабжения. Польские власти уверяют, что проблема временная, и ее уже решают - но простые люди им не верят.

«Мне повезло, что у меня муж - мастер на все руки. Он сейчас переделывает нашу плиту, делает так, чтобы к ней можно было подключить газовый баллон. Но даже в баллонах газ сейчас ужасно дорогой. Мы не хотим ждать, пока правительство решит проблему, потому что у нас уже сейчас нет даже горячей воды. Мы даже еду подогреть не можем!», - рассказывает жительница деревни Местиско.

Формально Польша действительно больше не покупает российский газ. Варшава заменила его на топливо из Германии. Проблема в том, что это все тот же российский газ, только более дорогой. За последние дни заявка на реверс газа в Польшу из Германии по газопроводу «Ямал-Европа» выросла сразу в 5 раз. А чтобы у Польши и Болгарии не возникло соблазна отбирать топливо из транзитных объемов, «Газпром» заранее предупредил, что будет тщательно следить за поставками. И сократит их, если страны Европы опустятся до воровства, как это уже делала Украина в 2009 году.

«На этой неделе Польша отказалась оплачивать поставки газа из России по новым правилам в рублях. Торжественно было объявлено о том, что российский газ больше не нужен и покупать его Польша больше не станет. На самом деле это не так. После приостановки прямых поставок из России, Польша покупает российский газ в Германии, откуда он реверсом по газопроводу "Ямал-Европа" поступает в Польшу», - заявлял пресс-серетарь «Газпрома».

У Болгарии дела еще хуже. Запасы газа в стране на минимальном уровне, что привело к политическому кризису. Правительство Болгарии и нынешний премьер требуют от населения проявить солидарность с украинцами и потерпеть. А президент, ряд политиков и бизнес-сообщество настаивают на возобновлении диалога с российской стороной ради спасения национальной экономики, рабочих мест и снижения инфляции. Президент Болгарии даже резко выступил против поставок Украине оружия всего через несколько часов после отключения газа.

«Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи. Это означало бы шаг к вовлечению Болгарии в этот конфликт. К сожалению, мы видим, что призывы к миру, к скорейшему прекращению конфликта постепенно затухают, а им на смену приходит воинственная риторика», - заявил президент Болгарии Румен Радев.

Евросоюз оказался перед лицом глобального энергетического кризиса. Проблемы в Польше и Болгарии пошатнули уверенность других стран еврозоны в том, что без российского газа можно обойтись. Успокоить колеблющихся попытался глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Он заявил, что европейцы никого не оставят один на один с Россией. Газ будут перенаправлять внутри самого Евросоюза, и страны с большими запасами поделятся с теми, кто пострадал сильнее всего. А глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен и пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки синхронно обвинили Россию в использовании энергоресурсов как оружия.

«Россия использует свои энергоресурсы как оружие в этом конфликте, как мы и предсказывали. Мы находимся на связи с Европой, с лидерами Польши и Болгарии. Мы будем работать над диверсификацией поставок природного газа в Европу и мы поможем заместить те объемы, которые раньше поставляла Россия», - заявляла Псаки.

Действия Москвы - это всего лишь защитная реакция на политику самих европейцев. Необходимость оплаты в рублях была вызвана недружественными шагами в сфере финансового сектора именно со стороны Евросоюза. Страны Запада ввели против России санкции, фактически украли часть российских золотовалютных резервов и объявили войну на уничтожение экономике нашей страны. Но когда Россия начала отвечать и защищаться, это вдруг назвали газовым шантажом.

«Контракты, которые были подписаны до этой ситуации, предусматривали выплаты в долларах и евро. Эти платежи делались напрямую на счета Газпрома и держались в западных банках. Когда после начала специальной военной операции на Украине наши западные "друзья" украли у нас более чем 300 млрд долларов. По факту было украдено то, что западные страны сами и заплатили за газ. Иными словами, они все эти годы пользовались нашим газом бесплатно», - заявил глава МИД РФ.

В Евросоюзе сейчас есть только одна страна, которая застраховала себя от проблем с поставками газа, однозначно приняв изменения в оплате, - это Венгрия. В минувшую среду глава венгерского МИДа подтвердил, что его страна будет платить за российский газ по новой схеме. Первый платеж по новым правилам состоится уже 22 мая. Сразу после этого официального заявления Будапешт стал врагом цивилизованной Европы номер два, уступая только России.

Европейский союз готовится к полному прекращению поставок газа из России. Но ответа, чем его можно заменить, ни у кого нет. Поставки американского газа физически невозможно наращивать до бесконечности, а от угольной и атомной энергетики Европа отказалась сама. Шутка Владимира Путина про топку дровами, над которой немецкие предприниматели смеялись 8 лет назад, вдруг стала пророческой.