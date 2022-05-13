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Сдержать натиск: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных на Украине

Алиса Краузе
00:00 13.05.2022
Профессиональные и решительные действия позволяют военнослужащим РФ достигать успехов в ходе выполнения боевых задач.
Сдержать натиск: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных на Украине
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют отвагу, мужество и самоотверженность.

© Минобороны России

Младший сержант Иван Пастухов, начальник радиостанции

Младший сержант Иван Пастухов в период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах командования.

В районе одного из населенных пунктов колонна передового пункта управления, связь в которой обеспечивал младший сержант Пастухов, вступила в неравный бой с вооруженными формированиями украинских националистов. Нападение боевиков сопровождалось артиллерийской и минометной поддержкой.

В ходе очередного минометного удара радиостанция получила повреждения от разорвавшегося снаряда, вследствие чего была выведена из строя, а младший сержант Пастухов получил осколочные ранения.

Понимая, что потеря связи внутри колонны лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Иван, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, приступил к восстановлению поврежденной радиостанции под плотным огнем националистов.

Благодаря мужественным действиям младшего сержанта Ивана Пастухова нарушенная связь была восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями в обороне российских позиций и отразить атаку противника.

© Минобороны России

Подполковник Александр Никифоров, командир инженерно-саперного батальона

В ходе наступательных действий подразделения инженерно-саперного батальона под руководством подполковника Александра Никифорова, действуя в составе колонны мотострелковых подразделений, осуществляли инженерную разведку маршрута следования.

Находясь под интенсивным минометным огнем со стороны противника, Александр Никифоров вместе со своим подразделением в кратчайшие сроки возвел мостовой переход через реку, что позволило осуществить оперативную переброску на другой берег подразделений и продолжить вытеснение противника с занимаемых позиций.

Продвигаясь далее вглубь обороны противника, российские инженеры обнаружили на подступах к населенному пункту, подконтрольному украинским боевикам, минное поле. Подчиненные подполковника Никифорова, используя штатные устройства разминирования, в кратчайшие сроки проделали проходы в минном поле, что позволило вести рейдовые действия группам специального назначения и преодолеть оборонительный рубеж.

Мужественные и самоотверженные действия подполковника Александра Никифорова, а также высочайший профессионализм его подчиненных позволили, не снижая темпов, продолжать наступление российских войск и успешно выполнить поставленные задачи.

© Минобороны России

Сержант Иван Месяцев, командир отделения мотострелковой роты

Сержант Иван Месяцев выполнял обязанности на блокпосту, расположенном на подступах к одному из населенных пунктов, освобожденных от вооруженных формирований украинских националистов. В темное время суток, диверсионно-разведывательная группа из числа неонацистов предприняла попытку прорваться в населенный пункт и атаковала находящихся на блокпосту российских военнослужащих.

Вызвав по средствам связи подкрепление, Иван вместе с подчиненными вступил в бой с превосходящими силами противника. В ходе боестолкновений Иван Месяцев прицельным огнем уничтожил БМП противника и более пяти националистов.

Столкнувшись с решительным отпором, националисты перешли в позиционную атаку. Своевременно прибывшее на блокпост подкрепление из числа российских военнослужащих нанесло контрудар по боевикам, в результате чего группа украинских националистов была полностью ликвидирована.

Мужественные и самоотверженные действия сержанта Ивана Месяцева позволили сдержать натиск наступающего противника и не допустить его проникновения в населенный пункт.

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