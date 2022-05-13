Сдержать натиск: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных на Украине

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Младший сержант Иван Пастухов, начальник радиостанции

Младший сержант Иван Пастухов в период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия в районах ведения интенсивных боевых действий выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах командования.

В районе одного из населенных пунктов колонна передового пункта управления, связь в которой обеспечивал младший сержант Пастухов, вступила в неравный бой с вооруженными формированиями украинских националистов. Нападение боевиков сопровождалось артиллерийской и минометной поддержкой.

В ходе очередного минометного удара радиостанция получила повреждения от разорвавшегося снаряда, вследствие чего была выведена из строя, а младший сержант Пастухов получил осколочные ранения.

Понимая, что потеря связи внутри колонны лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Иван, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, приступил к восстановлению поврежденной радиостанции под плотным огнем националистов.

Благодаря мужественным действиям младшего сержанта Ивана Пастухова нарушенная связь была восстановлена, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями в обороне российских позиций и отразить атаку противника.