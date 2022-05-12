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#Материалы следствия: как донецкие школьники погибли от рук украинских боевиков на футбольном поле

22:42 12.05.2022
На месте гибели детей осталась огромная воронка от снарядов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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У школы №63 в Донецке 5 ноября 2014 года дети как ни в чем ни бывало играли в футбол. Сначала дети услышали свист, а затем в то место, где они находились - неожиданно прилетел украинский снаряд.

«Мы собрались бежать, 9 человек было, и тут на выходе попал в поле снаряд», - рассказал пострадавший мальчик.

В результате ударов четверо школьников оказались ранены, двое погибли. Даниле Кузнецову было 14 лет. Андрей Елисеев готовился к выпускному. На месте гибели детей осталась огромная воронка от снарядов.

«Люди добрые, посмотрите что, погибают малыши, трудно спать», - говорит местная жительница.

Телеканал «Звезда» продолжит собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.

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