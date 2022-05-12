Песков отреагировал на слухи об «ультиматумах» Киева по «Азовстали»

Напомним, 8 мая с территории «Азовстали» никто не вышел.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит читать те Telegram-каналы, которые распространяют слухи об «ультиматумах», которые якобы поставил Киев Кремлю по «Азовстали», где заблокированы украинские боевики.

«Не читайте эти Telegram-каналы», - сказал официальный представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

Напомним, с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе 8 мая никто не вышел. ВС РФ и формирования ДНР в течение трех дней открывали гуманитарный коридор для выхода гражданских лиц.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что российско-украинские переговоры идут вяло и нерезультативно. Он отметил, что российская сторона ценит усилия Турции по организации переговоров России и Украины в Стамбуле.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.