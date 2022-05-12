МО РФ: Украина потеряла 164 самолета и 125 вертолетов с начала спецоперации

Согласно заявлению МО РФ, в частности уничтожено 3022 танка и других боевых бронированных машин ВСУ.

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал количество уничтоженной техники Вооруженных сил Украины.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 827 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитных ракетных комплекса, 3022 танка и других боевых бронированных машин, 366 установок реактивных систем залпового огня, 1479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2832 единицы специальной военной автомобильной техники», - заявил официальный представитель МО РФ.

Ранее Минобороны России сообщило, что ракетные войска и артиллерия России поразили еще 12 пунктов управления украинскими войсками. Кроме этого, ракетные войска и артиллерия поразили 405 районов сосредоточения войск противника и 26 артиллерийских подразделений.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов