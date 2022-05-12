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«Это пересмотр итогов войны»: внук маршала Баграмяна о решении властей снести памятник Освободителям в Риге

Елизавета Потейчук
16:12 12.05.2022
Иван Баграмян отметил, что, если бы свидетелем инцидента стал его дед, он был бы недоволен.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press
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Внук маршала СССР Ивана Баграмяна, который возглавлял освобождение Киева, Ростова, Орла и Козельска, Латвии и Литвы в период Великой Отечественной войны, прокомментировал разрешение парламента Латвии снести памятник Освободителям в Риге. По словам Ивана, такое решение властей демонстрирует антироссийскую и антисоветскую кампанию с латвийской стороны.

«Это пересмотр итогов Второй мировой, Великой Отечественной. Войны, где стирают память о солдатах-освободителях. Тех, кто принесли на алтарь ради победы свои жизни, чтобы освободить Прибалтику», - сказал Баграмян в беседе со «Звездой».

Вместе с тем Иван Баграмян отметил, что, если бы свидетелем инцидента стал его дед, он был бы недоволен. Он также рассказал конкретную поучительную историю из жизни маршала Баграмяна на фоне ситуации с памятником.

«46-й год. Его избрали в Верховный совет Латвии. В то время русскоговорящих было порядка две трети населения. Первый выступает по-латышски, второй - по-латышски, третий - по-латышски, а он руку поднимает и говорит по-армянски. В зале, конечно, никто ничего не понимает. Он заканчивает выступление одной простой фразой: “В дальнейшем прошу выступать на том языке, который понимают все”. Это был в общем-то урок наглядный», - рассказал внук полководца.

Напомним, депутаты латвийского сейма в срочном порядке одобрили законопроект, который приостанавливает действие соглашения с Россией об охране памятников советским воинам. Таким образом правительство страны избавилось от юридического препятствия, которое мешало снести памятник Освободителям в Риге.

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