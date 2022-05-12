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Путин предупредил о труднообратимых последствиях из-за «санкционной одержимости» Запада

Елизавета Потейчук
16:40 12.05.2022
По словам российского лидера, вина в экономических потрясениях лежит на западных элитах, «которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром».
Путин предупредил о труднообратимых последствиях из-за «санкционной одержимости» Запада
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин заявил, что продолжение санкционной политики Запада неминуемо приведет к труднообратимым последствиям. По словам российского лидера, вина в экономических потрясениях лежит на западных элитах, «которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром».

«Очевидно, что в силу объективных экономических законов продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода», - отметил Путин во время совещания по экономическим вопросам.

Напомним, Владимир Путин заявил, что западные санкции против РФ во многом провоцируют глобальный экономический кризис. Он добавил, что авторы ограничительных мер бьют по своим собственным национальным интересам.

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