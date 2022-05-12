«В Запорожье не делают такие операции»: в Крым доставили больных детей с Украины

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В Крым из Мелитополя доставили четверых детей с тяжелыми заболеваниями. Дети прибыли на полуостров с родителями, им требуется незамедлительная медицинская помощь.

«Мы планировали во Львове, но с нынешним положением это невозможно. В Запорожье не делают такие операции детям до года, только от полутора лет. А здесь волонтеры предложили. Буквально сегодня написала, завтра позвонили и ответили, что можно», - рассказала одна из жительниц Украины.

С семьями лично встретится врио министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

«К нам приехали семьи с детишками из Запорожской области для оказания медицинской помощи. На сегодня буквально с ними переговорил, изучил документацию. Было принято решение направить их в республиканскую детскую больницу», - пояснил он.

Скорупский рассказал, что дети пройдут дополнительное обследование, чтобы принять решение по тактике ведения пациентов. Он отметил, что некоторые диагнозы требуют высокотехнологичной медицинской помощи, и допустил, что в перспективе детей могут направить на лечение в ведущие медучреждения страны.