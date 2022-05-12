В МИД РФ предупредили об ответных шагах России в случае вступления Финляндии в НАТО

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В Министерстве иностранных дел России сообщили, что РФ будет вынуждена предпринять ответные меры, в том числе военно-технического характера, для купирования угроз своей национальной безопасности в случае вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Вместе с тем в российском внешнеполитическом ведомстве назвали заявления президента Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министра Санны Марин о необходимости скорого вступления в НАТО свидетельством радикального изменения внешнеполитического курса страны.

«Российская сторона неоднократно отмечала, что выбор путей обеспечения своей национальной безопасности - за властями и народом Финляндии. Однако в Хельсинки должны отдавать себе отчет об ответственности и последствиях такого шага. Присоединение Финляндии к НАТО нанесет серьезный ущерб двусторонним российско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности и безопасности в североевропейском регионе. Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В министерстве добавили, что политика военного неприсоединения была основой стабильности в североевропейском регионе в течение десятилетий, она способствовала надежному уровню безопасности в Финляндии, а также была прочной основой для формирования сотрудничества и партнерских отношений между Москвой и Хельсинки, и роль военного фактора в них была сведена к минимуму.

Ранее в Финляндии объяснили, почему стоит ускорить процесс вступления в НАТО. В случае если Финляндия не подаст заявку на вступление в НАТО в текущий момент, то в будущем порог присоединения в оборонный блок может увеличиться, отметил глава МИД страны.