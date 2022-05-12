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«Памятники вне политики»: Раймонд Паулс о решении властей Латвии по сносу мемориала Освободителям

Алексей Курильченко
13:25 12.05.2022
Латвийские депутаты приняли решение разорвать соглашение с РФ о неприкосновенности к памятникам, что может привести к сносу мемориала в Риге.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sputnik, РИА Новости
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Бывший министр культуры Латвии, композитор Раймонд Паулс прокомментировал решение сейма страны разрешить снос памятника Освободителям в Риге. Музыкант заявил, что мемориалы не должны быть жертвой политики.

«Сижу играю на рояле, не хочу даже комментировать, памятники должны быть вне политики... Есть памятники, которые изжили себя, есть те, которые надо сохранить. Именно так я к этому и отношусь», - рассказал композитор.

Ранее депутаты латвийского сейма в срочном порядке одобрили законопроект, который приостанавливает действие соглашения с Россией об охране памятников советским воинам. Таким образом правительство страны избавилось от юридического препятствия, которое мешало снести памятник Освободителям в Риге.

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