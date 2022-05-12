Захарова прокомментировала разрешение властями Латвии сноса монумента Освободителям
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на решение парламента Латвии снести памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
«Парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги. Вурдалаки», - написала она.
Памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков был открыт в 1985 году. Композиционным центром памятника является монументальная 79-метровая колонна, увенчанная золотыми пятиконечными звездами, по бокам которой расположены символические скульптурные изображения Родины-матери и воинов-освободителей.
Сейм Латвии одобрил закон, согласно которому у страны теперь нет юридических ограничений на возможность сноса монумента. Действия двустороннего договора с РФ о мемориальных сооружениях и памятниках приостанавливаются.
Ранее жители Риги пришли к мемориалу и возложили к нему цветы в канун Дня Победы. Власти города распорядились их убрать, что привело к столкновениям с полицией.