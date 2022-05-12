Аксенов обсудил с Кузнецовой вопросы размещения в Крыму беженцев с Донбасса

Также на встрече обсуждались вопросы обеспечения безопасности для крымчан и отдыхающих.

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Вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова провела в Симферополе рабочую встречу с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. В ходе беседы обсуждались вопросы размещения на территории полуострова беженцев с Донбасса.

«В России сейчас все регионы страны на постоянной основе организовали помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. Это и тонны гуманитарной помощи, и открытие ПВР, полное сопровождение решения жизненных вопросов: и трудоустройство, и оформление документов, выплаты, устройство детей в садики и школы, медпомощь. У Крыма особая миссия, ведь именно этот регион уже прошел путь возвращения в Россию», - заявила на встрече Кузнецова.

Вице-спикер пригласила главу Крыма принять участие в работе штаба по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса. Аксенов данное предложение принял. Также, в преддверии летних каникул, Кузнецова пообещала обеспечить региону поддержку в вопросах обеспечения безопасности для крымчан и отдыхающих.

«Курортный сезон будет. Наша главная задача совместно с федеральными органами власти - обеспечить безопасность жителей Крыма и приезжающих на отдых россиян - будет выполнена в полном объеме», - ответил Аксенов.

Вице-спикер пригласила главу Крыма принять участие в работе штаба по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям Донбасса. Аксенов данное предложение принял.

Ранее Аксенов заявил, что переговоры России и Украины по статусу полуострова не имеют смысла, так как киевский режим управляется США и Североатлантическим альянсом. Он подчеркнул, что Крым входит в состав России и является полноценным регионом страны.