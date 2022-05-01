Страха больше нет: как жители освобожденной части Украины возвращаются к мирному существованию

Киевская власть уже не скрывает, что отказалась от освобожденных территорий. Южная Украина сейчас отрезана от финансовых потоков. Пенсионеры и бюджетники не получают выплат, продукты покупать не на что.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Вместо разрушенного дома в Волновахе двухкомнатная квартира в Мелитополе со свежим ремонтом, мебелью и техникой. И скоро здесь будет детский уголок. У окна собираются поставить кроватку. Так, Виталий со своей беременной женой Викторией еще несколько недель назад прятались в подвале от обстрелов. Националисты отказались эвакуировать семью и честно признались, что судьба женщин и детей их совершенно не волнует.

Российские военнослужащие предложили помочь беременной женщине. Они вывезли ее в безопасное место и передали врачам. Вскоре семью эвакуировали в Мелитополь с помощью вертолета санитарной авиации. В городе теперь у семьи есть свое жилье. И здесь же через несколько дней на свет появится дочка Мия.

«И то мы сюда приехали, нас и одели, и обули, и жилье дали, и питание и все остальное. И за это всем мы благодарны. Очень сильно и безумно благодарны», - рассказывает Виктория.

Другие местные жители получат квартиры вслед за Викторией и Виталием. Администрация освобожденного Запорожья не только помогает тем, кто настрадался от действий ВСУ, но и восстанавливает справедливость, квартиры еще при прошлой власти должны были получить очередники. Однако коррумпированная администрация решила передать недвижимость своим подельникам. Теперь же ключи получат те, кто давно стоял в очереди и те, у кого дома и вовсе не осталось.

Прошлая администрация успела награбить немало средств. Кроме того, в краеведческий музей Мелитополя вернулись сотни экспонатов, включая скифское золото, которое было украдено при предыдущем руководстве. Стоимость экспонатов оценивается в 500 тысяч долларов.

«Я очень благодарен военно-гражданской администрации, тем людям, которые потратили много сил для поиска коллекции скифского золота, которое хранилось в мелитопольском музее и было спрятано старой администрацией от людей, с какой целью - никто не знает. Жители города Мелитополя смогут наблюдать заново большую коллекцию скифского золота и других очень ценных экспонатов, которые представляют большую культурную ценность», - говорит и.о. директора краеведческого музея Евгений Горлачев.

Киевская власть уже не скрывает, что отказалась от освобожденных территорий. Южная Украина сейчас отрезана от финансовых потоков. Пенсионеры и бюджетники не получают выплат, продукты покупать не на что. По итогу Херсонская область и сразу несколько городов Запорожья приняли решение с сегодняшнего дня перейти на рубль.

«Это позволит обеспечить выплаты пенсионерам, а также зарплаты работникам бюджетной сферы. Рублевая валюта будет использоваться параллельно с гривной. Ценники в магазинах будут указываться как в рублях, так и гривнах», - объяснила исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко.

Тем, кому продукты покупать не на что, помощь доставляют российские гуманитарные конвои. Среди тех, кто получает продуктовые наборы, есть и многодетные семьи, в которых воспитывают до семерых детей. Сами малыши без страха подходят к российским солдатам. Общаются, приходят за советом или за помощью.

В город Изюм Харьковской области привезли стройматериалы, чтобы начать восстановление разрушенных домов.

«Любая помощь, от гвоздика до крана, мы только рады и очень благодарны, что нам это поступило. Поверьте, мы это используем. До 1 сентября люди должны вернутся к полноценной гражданской жизни», - говорит врио главы администрации города Изюм Владислав Соколов.

Владислав Соколов, можно сказать, народный мэр Изюма. Взялся помогать жителям, когда все прежние чиновники с начала обстрелов покинули город. ВСУ и нацбаты продолжают обстреливать Изюм. Бьют по жилым районам и местам, где чаще всего собираются мирные жители.

Последний крупный обстрел здесь произошел на этой неделе. Ударили двумя ракетами «Точка-У». Боевики хотели попасть в городскую больницу, где российские военные врачи оказывают помощь мирным жителям. Накануне нацбаты обстреляли школу и детский сад в освобожденной Киселевке и кладбище в Широкой Балке Херсонской области. В результате обстрелов среди мирных жителей есть пострадавшие и погибшие. Еще один массированный удар ВСУ нанесли по Херсону.

«Оно бахнуло здесь, недалеко. Громко бахнуло. Такой звук, что с ума можно сойти. До сих пор коленки трясутся. И оно посыпалось», - рассказывает жительница Херсонской области.

Однако российские средства противовоздушной обороны отразили атаку. Если бы ракета попала в цель, жертв могло быть много. ВСУ намеренно били по жилому району, где расположено несколько школ и детских садов.

«Если бы она долетела, конечно, были бы разрушения посерьезней. Я, как представитель военно-гражданской администрации, хочу со всей уверенностью заявить, что все это на самом деле еще раз говорит о том, что украинской армии плевать на мирное население города Херсон и сейчас идет непосредственно удар по мирному населению, которое украинская власть вообще не считает за население», - считает вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Жители Херсона прекрасно знают, кто именно посылает ракеты в их дома. Говорят, что боевики стреляли со стороны Николаева, где стоят ВСУ. После такого к киевской власти у них остается лишь один вопрос, зачем они стреляют по мирным гражданам.

Таким же образом все начиналось когда-то и в Донбассе. Киев бил по жилым домам, убивал мирных жителей. Как результат - примирение Донбасса и Киева стало невозможным. Нынешние удары ВСУ по освобожденным территориям делают повторение этого сценария вполне вероятным.

Указом президента России Владимира Путина ветеранам Великой Отечественной, проживающим в Донбассе и на освобожденных территориях Украины в честь праздника будет выплачено по 10 тысяч рублей.

В городах уже готовятся к празднику. В Мелитополе в преддверии 9-го мая запущена акция «Мы помним». На всех уличных экранах демонстрируются фото мелитопольцев-героев Великой Отечественной войны. На центральную ротонду города вернули Орден Победы. Добавили и декор в виде георгиевских лент. Над площадью реет знамя победы. На первомайские митинги люди вышли с плакатами «Фашизм не пройдет!» и «Украиной правят лакеи США». И впервые за восемь лет ветераны смогли выйти на улицы в советской форме и с наградами.

В освобожденном городе Голая Пристань Херсонской области российские военные зажгли вечный огонь на Аллее Славы Героев ВОВ впервые за восемь лет. В центре Бердянска появилось граффити с легендарной украинской бабушкой, давшей отпор националистам, которые отняли у нее знамя Победы. А в приграничной деревне ДНР нашли еще одну смелую украинскую бабушку. Восемь лет на каждый день победы она доставала из тайника красное знамя и вывешивала его только внутри дома, ведь на улице его могли увидеть националисты. Теперь эта пожилая женщина сможет без страха повесить знамя Победы над своим домом. И вместе со всеми встретить самый главный праздник.