Из локального в глобальное: как западная «война до последнего украинца» должна повлиять на Россию

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На американской авиабазе «Рамштайн» в Германии состоялась встреча министров обороны стран НАТО и союзников альянса под предводительством главы Пентагона Ллойда Остина. Речь шла о создании глобальной антироссийской коалиции, то есть, если называть вещи своими именами - о коллективной войне Запада против России.

Остин заявил, что США будут добиваться снижения военного потенциала России и максимального ослабления Москвы, то есть, будут добиваться победы над нами, и для этого не жалко ни оружия, ни украинцев. А сподвижники Белого Дома в этом, британцы, вообще договорились до того, что Киев имеет полное право атаковать цели на территории России, в том числе и с помощью британского оружия. При этом министр обороны Британии Бен Уоллес напомнил, что Лондон обладает ядерным арсеналом и готов его применить. На лицо - предсказуемая трансформация украинского конфликта из локального в глобальный. События на Украине - это уже прямое военное противостояние Вашингтона и Москвы, и, что самое страшное, речь все громче идет о возможном ядерном ударе.

Украинский министр обороны Алексей Резников метался по залу, чтобы успеть пожать руку каждому из присутствующих или зажать в фривольных объятьях. Когда же он попытался сесть плечом к плечу с хозяином саммита Ллойдом Остином, вышел конфуз - его попросили занять место подальше от шефа Пентагона. Остин назвал сходку в «Рамштайне» «исторической» и в милитаристском угаре начал хвалить ВСУ, нацбаты и страны НАТО.

Участники саммита не скрывают, что главная цель - вести против России войну «до последнего украинца» максимально долго. Остину стало уже тесно в пределах базы «Рамштайн». Еще один итог встречи - кардинальная смена курса в вопросе поставок тяжелого вооружения Германии, то есть полный отказ от пацифизма, присущего ФРГ после Второй мировой войны. На правительство Олафа Шольца давили и извне, и изнутри, и Берлин сдался. Но при этом принимающую сторону как будто нарочно унижали - в зале было только два флага, США и Украины, а перед выступлением немецкого министра обороны прессу попросили удалиться. Заявление пришлось делать на улице. Уже после встречи в «Рамштайне» министр обороны Германии призналась - дали все, что могли, Бундесвер - в бедственном положении.

Раз на карту поставлено дело всей жизни - уничтожить независимую Россию - Вашингтону никаких денег не жалко. Президент США Джо Байден запросил у конгресса астрономическую сумму в 33 миллиарда долларов для Украины, из них более 20 миллиардов - на оружие. Наобещав Украине с три короба и не уложившись в бюджет, Штаты решили отбирать чужое - имущество россиян, которое после начала спецоперации у них забрали.

О том, что Альянс избрал стратегию как можно дольше изматывать Россию в опосредованном конфликте, поставляя крупные партии оружия Киеву, открыто говорит и Генсек НАТО Йенс Столтенберг. А в Великобритании в русофобском раже - договорились до такого, что сначала премьер Борис Джонсон заявил о праве Британии на ядерный удар по России без консультации с союзниками по НАТО, а потом и министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что Лондон может использовать ядерное оружие. Не отстает и глава британского МИД, Лиз Трасс. Она призывает удвоить военную поддержку Киева и еще больше расширить влияние НАТО. А замглавы Минобороны Джеймс Хиппи и вовсе предложил Киеву не стесняться и использовать британское оружие для атаки на объекты в России, которые он назвал «законными целями» Киева.

В России тут же ответили на это. В Минобороны РФ предупредили, что провокации со стороны Лондона немедленно приведут к пропорциональному ответу вне зависимости от того, подданные каких стран находится в центрах принятия решений в Киеве.

Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении автоматчиков вышел встречать прибывшего в Киев генсека ООН Антониу Гутерриша. Перед этим его кортеж побывал в Бородянке и Буче, и через такую экскурсию сейчас проходят все гости Зеленского. Перед тем, как приехать на Украину, Гутерриш побывал и в Москве, чем разозлил украинского лидера, по мнению которого сперва надо было посетить Киев. Спровоцировать генсека ООН вопросом о встрече с Владимиром Путиным попыталась одна из журналисток, но Гутерриш тут же поставил ее на место.

Пожалуй, из тех политиков, кто в последние недели посетил Киев, он - единственный, кто не стал подливать масла в огонь и кричать о Третьей мировой, и что конфликт должен быть закончен на поле боя. Когда русофобия на западе стала мейнстримом, такая взвешенная позиция и нежелание разбрасываться пустыми обвинениями в адрес Москвы дорогого стоит.