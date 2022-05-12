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Заставить врага сдать позиции: новые истории мужества военнослужащих ВС РФ

Алиса Краузе
00:00 12.05.2022
Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют профессионализм в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.
Заставить врага сдать позиции: новые истории мужества военнослужащих ВС РФ
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Ефрейтор Егор Варушкин

Ефрейтор Егор Варушкин, действуя в составе тактического воздушного десанта, выполнял задачу по взятию под контроль одного из вражеских аэродромов. В составе отделения Егор десантировался посадочным способом с вертолета Ми-8, после чего сразу вступил в бой с превосходящими силами противника.

В ходе боестолкновений с украинскими националистами отделение, в составе которого сражался Егор Варушкин, уничтожило дежурные огневые средства и скрытые позиции переносных зенитных ракетных комплексов, выбило противника с оборонительных позиций и взяло под контроль командно-диспетчерский пункт аэродрома.

Закрепившись на аэродроме, ефрейтор Варушкин принимал непосредственное участие в организации противотанковых засад на подъездных дорогах к аэродрому. Во время попытки врага вернуть аэродром под свой контроль ефрейтор Варушкин огнем из личного стрелкового оружия уничтожил трех националистов в ходе отражения атаки превосходящих сил противника.

© Минобороны России

Старший лейтенант Николай Окороков, командир мотострелкового взвода

Взвод под командованием старшего лейтенанта Николая Окорокова, действуя в составе батальонно-тактической группы российских мотострелков, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Вытесняя боевиков с занимаемых позиций, российские войска сжимали кольцо вокруг неприятеля.

Продвигаясь на одном из направлений вместе со своим взводом, Николай обнаружил хорошо оборудованный оборонительный рубеж и большое количество националистов. Грамотно выстроив систему ведения огня с учетом рельефа местности, старший лейтенант Окороков вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов.

Несмотря на превосходящие силы противника, подчиненными Николая Окорокова в ходе боя было уничтожено около 15 националистов, а также одна единица вражеской бронированной техники.

Благодаря мужественным и самоотверженным действиям старшего лейтенанта Николая Окорокова, а также высокому профессионализму его подчиненных, украинские националисты понесли потери и продолжили сдавать свои позиции под натиском российских Вооруженных Сил.

© Минобороны России

Старший сержант Михаил Чекулаев, командир отделения

Старший сержант Михаил Чекулаев вместе со своим отделением выполнял задачу по разведке местности вблизи одного из населенных пунктов, находящихся под контролем украинских националистов. Продвигаясь по маршруту, Михаил обнаружил в окрестностях города укрепрайон противника и подразделение неонацистов численностью более 10 человек, готовящих засаду для российских подразделений.

Грамотно распределив силы подчиненных, Михаил принял решение внезапно атаковать позиции радикалов. Пока группа военнослужащих вела шквальный огонь по готовящим засаду националистам, Михаил со второй группой вышли в тыл укрепрайона и нанесли существенное огневое поражение противнику.

В ходе скоротечного боя было уничтожено две огневые точки противника и более 10 боевиков. Своими решительными и профессиональными действиями старший сержант Чекулаев обеспечил успех наступательной операции своей бригады по освобождению населенного пункта из-под контроля неонацистов.

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