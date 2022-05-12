Заставить врага сдать позиции: новые истории мужества военнослужащих ВС РФ

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Ефрейтор Егор Варушкин

Ефрейтор Егор Варушкин, действуя в составе тактического воздушного десанта, выполнял задачу по взятию под контроль одного из вражеских аэродромов. В составе отделения Егор десантировался посадочным способом с вертолета Ми-8, после чего сразу вступил в бой с превосходящими силами противника.

В ходе боестолкновений с украинскими националистами отделение, в составе которого сражался Егор Варушкин, уничтожило дежурные огневые средства и скрытые позиции переносных зенитных ракетных комплексов, выбило противника с оборонительных позиций и взяло под контроль командно-диспетчерский пункт аэродрома.

Закрепившись на аэродроме, ефрейтор Варушкин принимал непосредственное участие в организации противотанковых засад на подъездных дорогах к аэродрому. Во время попытки врага вернуть аэродром под свой контроль ефрейтор Варушкин огнем из личного стрелкового оружия уничтожил трех националистов в ходе отражения атаки превосходящих сил противника.