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На всех хватит: военные РФ доставили в Херсон большую партию гумпомощи

Алиса Краузе
05:02 11.05.2022
Более десяти тонн гуманитарной помощи в очередной раз передали жителям Херсона российские военнослужащие.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские военнослужащие продолжают проведение гуманитарных акций на территории города Херсона. Ежедневно жители города получают более десяти тонн гуманитарной помощи из Российской Федерации.

Накануне выдачу гуманитарной помощи российские военнослужащие организовали в одном из спальных районов города. Еще за несколько часов до начала гуманитарной акции на месте выдачи собралось несколько сотен херсонцев.

Помощь в выдаче продуктовых наборов оказали местные волонтеры, а российские военнослужащие организовали безопасность проведения гуманитарной акции.

«Гуманитарной помощи очень много, нам ее хватит раздать очень большому количеству людей. Пусть подходят, не стесняются, мы всех обеспечим и раздадим ее», - сообщил военнослужащий ВС РФ Кирилл.

Традиционно помощь из России в первую очередь получали беременные женщины и женщины с детьми на руках, ветераны и инвалиды. Каждый продуктовый набор состоял из макарон, круп, сахара, подсолнечного масла и консервированных мяса и рыбы. Для детей российскими военнослужащими были заготовлены небольшие сладкие подарки - вафли и конфеты.

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