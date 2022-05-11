На всех хватит: военные РФ доставили в Херсон большую партию гумпомощи

Более десяти тонн гуманитарной помощи в очередной раз передали жителям Херсона российские военнослужащие.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие продолжают проведение гуманитарных акций на территории города Херсона. Ежедневно жители города получают более десяти тонн гуманитарной помощи из Российской Федерации.

Накануне выдачу гуманитарной помощи российские военнослужащие организовали в одном из спальных районов города. Еще за несколько часов до начала гуманитарной акции на месте выдачи собралось несколько сотен херсонцев.

Помощь в выдаче продуктовых наборов оказали местные волонтеры, а российские военнослужащие организовали безопасность проведения гуманитарной акции.

«Гуманитарной помощи очень много, нам ее хватит раздать очень большому количеству людей. Пусть подходят, не стесняются, мы всех обеспечим и раздадим ее», - сообщил военнослужащий ВС РФ Кирилл.

Традиционно помощь из России в первую очередь получали беременные женщины и женщины с детьми на руках, ветераны и инвалиды. Каждый продуктовый набор состоял из макарон, круп, сахара, подсолнечного масла и консервированных мяса и рыбы. Для детей российскими военнослужащими были заготовлены небольшие сладкие подарки - вафли и конфеты.